72.000 radikale Islamisten in ganz Europa zu Hause

Jüngst erst klickten im süditalienischen Bari die Handschellen für einen Algerier. Dieser soll beim Bataclan-Terror in Paris 2015 mit 139 Toten beteiligt gewesen sein. Der französische Regierungsbeamte Laurent Nuñez warnt zeitgleich vor der weiter aktuellen Terror-Gefahr in Europa: 72.000 radikale Islamisten sollen in ganz Europa daheim sein.