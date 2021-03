Test-Tag: Verstappen spitze! Mercedes strauchelt

„Wir hatten einen sehr positiven Tag und haben viele Runden geschafft, obwohl die Bedingungen auf der Strecke recht schwierig waren. Es war sehr warm und windig, und wir wissen, dass der Reifen hier immer stark abbaut, daher sind wir sehr zufrieden“, meinte Verstappen. Er habe ein gutes Gefühl im Auto gehabt, versicherte er. „Über den Speed brauchen wir jetzt noch nicht sprechen. Das ist nicht wirklich eine Diskussion, bis wir am ersten Rennwochenende im Q3 angelangt sind.“ Am Samstag wird sein neuer Teamkollege Sergio Perez für Red Bull am Steuer sitzen.