„Rasmus ist einer unserer Stärksten“

Gegen Altach acht, gegen Rapid 13 und zuletzt gegen Sturm acht: Gesamt hat Rasmus Kristensen 2021 erst 29 Minuten verpasst – der robuste Däne ist rechts hinten bei Salzburg gesetzt: „Rasmus einer der besten Spieler dieser Saison, er hat so viel Entwicklung gehabt in den letzten zwei Jahren. Momentan spielt er so gut, ist so fit. Ich glaube, er ist bereit für einen großartigen Schritt. In einem Jahr oder auch früher“, streut Trainer Marsch dem Blondschopf Rosen.