Auto begann mitten im Kreisverkehr zu brennen

Der Lenker eines in Richtung Ungarn fahrenden Pkw nahm Brandgeruch aus seinem Motorraum wahr. Als er am Kreisverkehr bei der Stadteinfahrt in der Burgenlandstraße anhielt, schlugen bereits Flammen aus dem vorderen Bereich des Fahrzeuges. Ein Fahrer eines Klein-Lkw hielt an und begann mit Löschversuchen mittels Feuerlöscher.