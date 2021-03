Pfeifende Hightech-Anzüge verliehen Adlern Flügel

Der in diesem Ausmaß unerwartete WM-Höhenflug der österreichischen Skispringer mit zwei Goldmedaillen sowie je einer in Silber und Bronze hat auch etwas mit neuen Sprunganzügen zu tun. Die ÖSV-Equipe erhielt diese vor den Titelkämpfen, so richtig ausgewirkt haben sich die neuen Teile aber erst auf der Großschanze. Dies bestätigten Athleten und Verantwortliche nach einem Statement von Ex-Chefcoach Alexander Pointner. Für die TV-Zuschauer und die Beobachter an der Schanze war bei den Sprüngen der ÖSV-Adler längst ein unübliches Pfeifen zu vernehmen.