In der Wildstation hat das Ausfliegen begonnen

Nach Wochen in Pflege und mit neuen Kräften verlässt hier ein gefiederter Patient nach dem anderen die Volieren und Gehege. Zu ihnen zählen Uhus, Mäusebussards, Eulen, Falken, aber auch Singvögel wie Erlenzeisige, Buchfinken und Gimpel. „Diese Wildvögel kommen zu mir, weil aufmerksame Kärntner die Tiere, etwa beim Spazierengehen finden und mich informieren“, sagt Streitmaier, den die „Krone“ in seiner Wildstation in Steuerberg besucht hat. „Auch Polizisten, Tierärzte, Tierheime oder Mitarbeiter der Straßenverwaltung bringen die Patienten zu mir, wenn sie aufgefunden werden, wie etwa zuletzt eine Waldohreule, die gegen einen Lkw geprallt war und schwerste Flügel- und Augenverletzungen dabei erlitten hat.“