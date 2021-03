Hallen-EM: Strametz und Schrott im Semifinale

Vojta drückte aufs Tempo

Andreas Vojta drückte in seinem 3000-m-Vorlauf von Beginn an aufs Tempo, führte das Feld an der Spitze bei 1000 m (2:38) und 2000 m (5:18) an, seine Arbeit wurde aber nicht vollends belohnt. In dem von Andrew Butchart (Gb) in 7:46,46 gewonnen Rennen belegte er in 7:53,07 den siebenten Platz, womit das Erreichen des Finals mit zwölf Teilnehmern als Gesamt-15. passé war. Sein Resultat von dieser Hallen-EM war aber seine viertbeste 3000-m-Zeit, die sich natürlich sehen lassen konnte.