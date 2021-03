Rückschlag im Sprint: ÖSV-Biathleten weit hinten

Für Hauser war es das drittschlechteste Abschneiden in dieser Saison, womit wohl zumindest der Sprint zum dritten von vier Streich-Ergebnissen der Tirolerin (neben einem 38. und 43. Rang davor) werden wird. Sonst war sie in ihrer erfolgreichsten Saison zumindest immer in den Top 15 gelegen. Auch in der Verfolgung am Sonntag wird es Hauser schwer haben.