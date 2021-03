Feuerwehren verhindern Vollbrand in Ortszentrum

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren aus dem Abschnitt Rosental in Kärnten konnte am Freitagnachmittag ein Vollbrand eines Dachstuhles im Ortszentrum von Suetschach, Gemeinde Feistritz im Rosental, verhindert werden. Der Brandherd befand sich in unmittelbarer Nähe einer stillgelegten Solaranlage. Auch eine über das Dach geführte Niederspannungsleitung erforderte beim Einsatz erhöhte Aufmerksamkeit.