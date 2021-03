Frust-Klopp: Länderspiel-Verbot für Liverpool-Asse

Trainer Jürgen Klopp will den internationalen Stars des FC Liverpool die Teilnahme an den kommenden Länderspielen verweigern, sofern die Profis danach in Quarantäne müssten! „Das ist einfach nicht möglich“, betonte Klopp am Mittwoch. „Ich glaube, alle Klubs sind sich einig, dass wir die Spieler nicht für ihr Land spielen lassen können und das Problem dann anschließend lösen, indem wir sie zehn Tage in einem Hotel unter Quarantäne stellen.“