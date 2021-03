Emily Ratajkowski splitterfasernackt mit Babybauch

Ratajkowski fühlt sich manchmal wie „Winnie Puuh“

Schaut man sich die Fotos an, ist es fast nicht zu glauben, dass selbst Ratajkowski manches Mal mit ihrem Körper vor allem jetzt in der Schwangerschaft zu kämpfen hat. Unlängst gab die Model-Beauty aber zu, dass sie sich zwar oft wie „eine Fruchtbarkeitsgöttin mit knackigem Hintern“, oft aber auch einfach wie „Winnie Puhh in Menschengestalt“ fühle.