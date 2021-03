Dornbirn und Bratislava fixierten Play-off-Einzug!

In Linz legten die Gastgeber einen fulminanten Start hin und gingen nach Treffern von Brian Lebler (1., 12.), Gints Meija (13.) und Marco Brucker (18./PP) bzw. Kevin Schmidt (16.) mit einer 4:1-Führung in die erste Drittel-Pause. Der VSV kam dank Sahir Gill (39./PP) und Chris Collins (49.) heran und drückte auf den Ausgleich, ehe Lebler für die Entscheidung sorgte (55.) und die erste Auswärtsniederlage der Villacher in der Qualifikationsrunde perfekt war.