Vierköpfige Diebesbande auf Autobahn gestoppt

Fluchtfahrzeug gestoppt

Nach einem Motorraddiebstahl am 11. Dezember flüchtete die Bande in zwei Fahrzeugen Richtung tschechische Grenze. Die Ermittler hatten sich jedoch an die Fersen der Verdächtigen geheftet. Zunächst wurde bei Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) der 27 Jahre alte Lenker eines Kastenwagens festgenommen, mit dem das gestohlene Zweirad abtransportiert worden war. Die Fahnder hatten zuvor eine Sperre errichtet, so die Landespolizeidirektion.