Österreicher wohnen großzügiger als vor 10 Jahren

Mehr Hausbewohner am Stadtrand

Mietobjekte sind dennoch stärker nachgefragt (56 Prozent), 44 Prozent bewohnen ein Haus. Überdurchschnittlich häufig werden Wohnungen in Stadtlage (92 Prozent wohnen in einer Wohnung) bewohnt, am Stadtrand lebt nur ein Drittel in einer Wohnung. Am Land dreht sich das Bild zugunsten des Hauses noch mehr: So bewohnen 67 Prozent derer, die im Umland oder Einzugsgebiet einer Stadt leben, ein Haus. In einem Dorf bzw. außerhalb eines Ortsgebietes sind es ganze 72 Prozent. Davon besitzen 55 Prozent ein Eigentumsobjekt, gemietet wird von 28 Prozent, 14 Prozent wohnen in einer Genossenschaftswohnung.