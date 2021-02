Brasiliens erster eigener Satellit ist gestartet

Brasilien hat unter anderem zur Überwachung der Abholzung im Amazonas-Gebiet den nach eigenen Angaben ersten komplett selbst entwickelten, getesteten und betriebenen Satelliten ins All geschickt. „Amazonia 1“ startete am Sonntag um 01.54 Uhr (Brasilia-Zeit) vom Satish Dhawan Space Centre in Indien, teilte das Institut für Weltraumforschung (Inpe) mit, das für die Überwachung des Regenwaldes zuständig ist.