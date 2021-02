Ab 17 Uhr LIVE: Admira gegen WSG Tirol

Die WSG Tirol hadert, will das Ruder aber herumreißen. Die Wattener erleben derzeit eine „Ergebniskrise“. Trotz ansprechender Leistungen gingen sie in den jüngsten drei Runden immer als Verlierer vom Feld. Am Samstag (17.00 Uhr) gastieren die Tiroler nun beim Vorletzten in der Südstadt. Die Admira kämpft in erster Linie darum, nicht wieder ans Tabellenende zurückzufallen.