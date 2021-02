Ab 17 Uhr LIVE: LASK gegen Hartberg

Kein Problem allerdings, denn Luckeneder - seit 2019 und mittlerweile 54 Partien stolzer Hartberger - ist dennoch ein Vollprofi, schenkt seiner „Liebe“ namens LASK auch gern mal eins ein. Das letzte Tor des baumlangen 1,90-m-Verteidigers? Erraten, gegen den LASK beim 1:1 im Herbst des letzten Jahres. „Damals haben wir aber glücklich einen Punkt geholt“, erinnert sich der 26-Jährige zurück. Vor der Neuauflage in Pasching am Samstag werden die Karten aber neu gemischt. „Und wir wissen, wie man in Pasching gewinnt“, erinnert Luckeneder - als einziger Abwehrspieler Hartbergs diese Saison in jeder Partie von Beginn an gesetzt - an das 2:1 beim Gastspiel im Sommer 2020.