Feuerwehrmann Damir Canadi: Eine heikle Mission

Müssen sofort funktionieren

“Wir müssen sofort funktionieren„, weiß der 50-Jährige, dass er jetzt keine Zeit bekommt. Obwohl er einen Vertrag bis 2022 unterschrieb. Bereits am Sonntag beginnt in Wolfsberg die Mission Klassenerhalt. Was Canadi, der erst vor zwei Wochen seinen Vertrag in Athen aufgelöst hat, bis dahin bewirken kann? “Es geht darum, den Spielern Vertrauen zurückzugeben.„