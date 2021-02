Juniors OÖ beenden den Siegeslauf des SV Lafnitz!

Nach zuletzt sieben Siegen in Folge ist der Erfolgslauf des SV Lafnitz in der 2. Liga zu Ende gegangen! Der FC Juniors OÖ besiegte am Dienstag im Nachtragsspiel der 14. Runde den Tabellenführer mit 2:0 (1:0), die Steirer führen aber unverändert mit vier Punkten vor Liefering.