Teamkapitänin spricht offen über ihre Liebe

„Im Frauen-Monat März ideal“

„Das hatte ich schon länger vor, jetzt passt’s vor dem internationalen Frauen-Monat März ideal.“ In der Vorbereitung, in der es „viel positives Feedback“ gab, erhielt sie Unterstützung von Anna, die als Lehrerin mittlerweile von Norwegen zu ihr in die Londoner Wohnung zog.