Hubertus von Hohenlohe stürzt und verliert Helm

Mit 62 Jahren war Hubertus von Hohenlohe der älteste Starter bei der Weltmeisterschaft in Cortina. Doch nach seinem Aus beim Riesenorlauf verlief auch am Samstag die Qualifikation für den Herren-Slalom, der am Sonntag stattfindet, nicht nach Wunsch. Er stürzte und verlor beim Aufprall sogar seinen Helm.