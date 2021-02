Letzter roter Teppich für Szenewirt Gerhard Bocek

Zu den Klängen der Queen-Klassiker „The Show Must Go On“ und „Don’t Stop Me Now“ sowie Whitney Houstons „I Will Always Love You“, gesungen von Gary Lux, Andy Lee Lang, Reinwald Kranner, Caroline Vasicek und Anita Ritzl, fand der beliebte Marchfelderhof-Chef Gerhard Bocek († 78) auf dem Friedhof von Deutsch-Wagram seine letzte Ruhe.