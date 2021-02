FPÖ: Tests und Masken „Verbrechen an den Kindern“

„Das Leben an den Schulen ist eine Tragödie“, meinte Brückl. Was den Kindern mit „Zwangstests“ und Maskenpflicht an psychischem Stress, mangelndem Feingefühl und für die Persönlichkeitsentwicklung angetan werde, sei „mittlerweile untragbar“: „Nicht alle halten das aus.“ Auch viele Eltern würden sich Sorgen machen und mit den Kindern vor jedem Test mitzittern. Und im Grunde würden die Tests ohnehin bestätigen, was die FPÖ bereits seit Monaten sage: „Die Schulen sind nicht Treiber des Infektionsgeschehens, Kinder sind keine Virenschleudern oder Superspreader“, so Brückl und Belakowitsch unisono.