Erling Haaland: Keiner traf in Königsklasse öfter

Sensationell sein Treffer zum 2:1 in Minute 27: Haaland treibt die Kugel mit hohem Tempo durch das offensive Zentrum, rauscht an drei Spaniern vorbei, spielt an der Sechzehnerkante einen Doppelpass mit Sancho und trifft dann aus zehn Metern grätschend an Torhüter Bounou vorbei in die Maschen. Was für eine Urgewalt!