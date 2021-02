Mobilfunker drohen, Geld aus Österreich abzuziehen

Die Mobilfunkanbieter A1, Magenta und Drei drohen wegen des neuen Telekomgesetzes der türkis-grünen Regierung, das bis vergangene Woche in Begutachtung war, mit dem Abzug von Geldern aus Österreich. Die hinter den Netzbetreibern stehenden Konzerne America Movil, Deutsche Telekom und Hutchison würden lieber in den 5G-Ausbau in Ländern investieren, wo es weniger Hürden gebe, sagte Magenta-Chef Andreas Bierwirth am Dienstag in einer Pressekonferenz mit den Chefs von A1 und Drei.