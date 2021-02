F1: So teilen sich ServusTV und ORF die Rennen auf

ServusTV firmiert - das ist ein Novum - ab der kommenden Saison als Rechtehalter, der ORF als Sublizenznehmer. In dieser Konstellation geht es in Österreichs Free-TV-Landschaft bis in die Saison 2023. Für die kommende Saison bedeutet das: ORF und ServusTV übertragen jeweils elf Rennen, eines, den Großen Preis von Österreich am 4. Juli, zeigen beide Anstalten live.