G7-Staaten erklären Digital-Steuer zur Priorität

Maryland führt als erster US-Staat Online-Werbesteuer ein

Dass zwischenzeitlich auch in den USA in Bezug auf die Besteuerung von Facebook, Google und Co. ein Umdenken eingesetzt hat, zeigt der US-Staat Maryland, der nun als erster eine Online-Werbesteuer eingeführt hat. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Oberhaus des Ostküsten-Staates überstimmte am vergangenen Freitag das Veto des republikanischen Gouverneurs Larry Hogan, der sich gegen die Steuer ausgesprochen hatte.