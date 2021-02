Hasenhüttl in Rekord-Negativserie! VAR half nicht

„Nicht aufgeben“

Aufgeben will Solskjaer das Titelrennen aber noch nicht. „Keiner weiß es in dieser Saison, es ist so unvorhersehbar“, meinte der Norweger. „Das Leben ist so unvorhersehbar, alles kann passieren. Natürlich werden wir uns nicht mit dem zweiten Platz zufriedengeben.“ Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte eine erfolgreiche Titelverteidigung bei 13 Punkten Rückstand auf City zuvor bereits abgeschrieben.