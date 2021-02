Ab 17 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen Red Bull Salzburg

Die WSG, die bei einem Spiel weniger sechs Punkte Vorsprung auf Platz sieben hat, kann die Partie entspannt angehen. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagte Trainer Thomas Silberberger, „aber alles zu gewinnen.“ Trotz vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage in den jüngsten sechs Partien ist aber auch ihm klar, dass es „eine Mammutaufgabe“ wird. „Aber wenn wir so wie gegen Linz (4:2 am 24. Jänner, Anm.) taktisch diszipliniert und mutig nach vorne spielen, dann ist da was drin.“