Ab 17 Uhr LIVE: WAC gegen Admira

Für den WAC geht es in diesen Wochen Schlag auf Schlag. ÖFB-Cup, Meisterschaft, Europa League - die Wolfsberger tanzen noch auf drei Hochzeiten. Von der Qualität müssten die Lavanttaler in der Bundesliga eigentlich einen Fixplatz in der oberen Tabellenhälfte haben. Dass sie als Sechster um den Sprung in die Meistergruppe aber noch kämpfen müssen, ist auch der mangelnden Torausbeute in den jüngsten Spielen geschuldet. Heute gastiert die Admira im Lavanttal. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr live dabei!