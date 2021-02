eBundesliga Teambewerb: Vorschau zur 5. Runde

CASHPOINT SCR Altach - SK Rapid Wien

Der ans Tabellenende gerutschte SCR Altach will nach der glatten Schlappe gegen die Admira (3 Niederlagen in 3 Spielen) gegen SK Rapid wieder punkten. Die Hütteldorfer wollen sich ihrerseits von Platz 8 verbessern und da braucht es ordentlich Punkte gegen die Vorarlberger. Letzte Saison konnte Altach in 5 Spielen immerhin drei Remis erringen. Für einen Sieg reichte es da aber nicht. Und auch heuer konnte noch kein Altach-Spieler in der Teambewerb-Meisterschaft einen Dreier einfahren.