Romed Baumann: „Rache“ war noch nie so süß

Das ist historisch: Romed Baumann (35) ist der zweite Skifahrer nach Wilhelm Walch, der jeweils im 1937 Silber für Österreich und 1939 Bronze für Deutschland geholt hatte, der für zwei Nationen eine WM-Medaille gewann Silber eroberte der gebürtige Tiroler 2011 in Garmisch mit Österreichs Team, Bronze 2013 in Schladming in der Kombination - und nun Silber im Super-G für den deutschen Skiverband. „Ich war ganz unten, und jetzt bin ich fast ganz oben. Das ist cool“, strahlte der 35-Jährige.