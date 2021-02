Ab 9 Uhr LIVE: Dominic Thiem gegen Nick Kyrgios

Im Gegensatz zum Vorjahr, als er gegen Alex Bolt (AUS) in Runde zwei nach 1:2-Satzrückstand erst in fünf Sätzen weitergekommen war, steht Thiem ohne Satzverlust in Runde drei. „Sicher ist es immer wichtig bei einem Grand Slam, so gut es geht die Kräfte zu sparen. Aber es kann auch sein, dass man sich an einem Tag nicht so gut spürt wie heute, dann muss man sowieso über die Distanz gehen“, erklärte Thiem.