Für Lara Gut hat langes Warten auf Gold ein Ende!

Drei Mal war Gut-Behrami bei Weltmeisterschaften schon Zweite sowie zwei Mal Dritte geworden. Auch bei Olympia in Sotschi war sie 2014 als Dritte auf das Podest gekommen. Fünf WM- und eine Olympia-Medaille also, der ganz große Coup war der Tessinerin aber bis diesen Donnerstag in Italien nicht gelungen. Nun klappte es sogar mit „Ansage“: Nach vier Weltcup-Siegen in Serie, darunter jenem in St. Anton, hatte sich Gut-Behrami in dieser Disziplin zur WM-Topfavoritin gemacht.