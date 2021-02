Vincent Kriechmayr: „So bin ich noch nie gefahren“

„Ich habe mir die ersten drei Läufer am Start angeschaut und die sind dort alle rausgefahren. Ich habe mir gedacht, die Passage eher mit Gefühl zu fahren. So vorgenommen habe ich mir es eigentlich nicht. Ich habe mir vorgenommen, die Links anzudriften - aber ich hab dann schon vor dem Sprung quergestellt. Das war ein 100-Meter-Drift, das bin ich so nie gefahren in meinem Leben. Eine ungewohnte Situation“, lachte der Weltmeister im ORF-Interview.