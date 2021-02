NY Knicks sind weiter das wertvollste NBA-Team

Die New York Knicks sind laut einer vom US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ durchgeführten Analyse weiterhin das wertvollste Team der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA! Der Klub aus New York, der seit dem Jahr 2000 nur eine Play-off-Serie gewonnen hat, führt die Rangliste das sechste Jahr in Folge an. „Forbes“ bezifferte den Wert des Klubs mit 5 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro), ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent.