WM-Aus! Norwegens Speed-Star muss unters Messer

Die norwegische Medaillenhoffnung Adrian Smiseth Sejersted wird die alpine Ski-WM in Cortina verlassen, ohne ein einziges Rennen zu fahren. Der 26-jährige Speed-Spezialist werde sich in seiner Heimat einer Knieoperation unterziehen, teilte er auf Instagram mit. Sejersted wäre in Super-G und Abfahrt ein Außenseitertipp gewesen, er war in diesem Weltcup-Winter Zweiter im Super-G von Val d‘Isere vor dem Österreicher Christian Walder und Dritter in Bormio.