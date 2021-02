Humorvoller Außendienst führt in die Steiermark

Dem Brauchtum mit Humor auf der Spur

Die Idee dafür beschreibt Fleischhacker so: „Zwei lustige Dodln machen sich - so ernsthaft sie es schaffen - auf die Spuren von Brauchtümern und Mythen in Österreich.“ Nach der Premiere aus dem Südburgenland, wo das Duo Geister gejagt hat, ist es nun in der Obersteiermark auf der Spur der Raunachts-Bräuche.