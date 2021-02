ORF plant GIS-Schranke für neuen Streaming-Player

Der ORF sieht in seiner Strategie bis 2025 vor, wesentliche Inhalte des für Ende 2021 geplanten ORF-Players hinter eine GIS-Registrierungsschranke zu stellen. Wer nicht zahlt, kann sie sich also nicht ansehen. Zudem sollen Inhalte verstärkt mit österreichischen Medien ausgetauscht und vermarktet werden, geht aus dem Strategiepapier dazu hervor. ORF 1 erhält eine neue Kernzielgruppe (25 bis 50), Änderungen gibt es auch in den Landesstudios.