Experten sehen EU-Kommissionschefin angeschlagen

„Die Koordination zwischen den EU-27 benötigt mehr Zeit“

Dass die EU bisher nicht ausreichend Corona-Impfstoff geliefert bekommt, ist hingegen nach Ansicht des EPC-Experten auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen, für die nicht nur die EU-Kommission, sondern auch die Mitgliedstaaten verantwortlich seien. „Ein Teil der Verzögerungen ist strukturell bedingt. Die Kommission hat nie ein so großes medizinisches Beschaffungsprogramm gemanagt. Die Mitgliedstaaten mussten intensiv eingebunden werden, da die Gesundheitskompetenzen bei ihnen liegen, was ebenfalls Zeit gekostet hat“, so auch Lehne.