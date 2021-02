Senioren nach 2. Dosis positiv mit B.1.1.7.

Dass man angesichts der ansteckenderen Mutationen des Coronavirus auch nach bereits erfolgter Impfung nicht leichtsinnig sein darf, zeigen Fälle in einem deutschen Pflegeheim: In der Einrichtung in Osnabrück haben sich mehrere Senioren mit dem Erreger infiziert, obwohl sie bereits die zweite Dosis des Serums von Biontech/Pfizer verabreicht bekommen haben. Bei 14 Patienten wurde die britische Variante B.1.1.7. nachgewiesen.