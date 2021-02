Steirer raste mit 159 km/h zum „Online-Unterricht“

Bereits Freitagnachmittag hatten die Polizisten an der B115, der Eisenstraße, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Gegen 16.15 Uhr wurde der 18-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h anstelle der außerhalb des Ortsgebietes erlaubten 100 km/h gemessen, das teilte die Polizei Oberösterreich am Sonntagnachmittag in einer Aussendung mit.