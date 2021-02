Bernd Wiesberger stürzt von Platz 3 auf 53 ab

Der von der 18. Position in den Finaltag gestartete Wiesberger machte ein Doppelbogey am ersten Loch zwar gleich mit zwei Schlaggewinnen wett. Doch in der Folge klappte für den 35-Jährigen nichts mehr, er fabrizierte sechs Bogeys und beendete den Bewerb mit insgesamt einem Schlag unter Par. In der Vorwoche war Österreichs Nummer 1 in Dubai noch Sechster geworden.