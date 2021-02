Gratis-Skitag für 800 Corona-Helden am Goldeck

Das Team der Goldeck-Bergbahnen zeigte großes Herz und ermöglichte in den vergangenen Wochen vielen Helden eine Auszeit am Goldeck. Alle Mitarbeiter der Kärntner Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen waren eingeladen. Sie leisten in Corona-Zeiten Unfassbares und sind selbst einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Neben gratis Skikarten wurde den 800 Helden auch die Ausrüstung kostenlos zur Verfügung gestellt.