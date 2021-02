NFL: Star-Quarterback Rodgers wertvollster Spieler

Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers ist am Abend vor der Super Bowl (ab 0.30 Uhr hier auf sportkrone.at im LIVETICKER) zum wertvollsten Football-Spieler der NFL-Saison gewählt worden. Der 37-Jährige hatte das Team an die Spitze der NFC geführt, war in den Play-offs aber an den Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady gescheitert. Rodgers war bereits 2011 und 2014 als MVP ausgezeichnet worden und gewann die Ehrung mit großem Vorsprung.