Auch Gladbach sucht Ausweichstadion für City-Match

RB Leipzig kann sein Heimspiel in der Königsklasse gegen Liverpool am 16. Februar bekanntlich ebenfalls nicht im eigenen Stadion austragen. Einen Ausfall der Partie, die dann mit 3:0 für Liverpool gewertet werden würde, will und wird sich RB nicht leisten. Die Verlegung ins Ausland ist naheliegend, auch wenn im Hinterkopf sicher noch die Hoffnung auf ein echtes Heimspiel existiert.