0:3 droht: WAC wartet auf Sondergenehmigung

„Wir haben gemeinsam mit dem ÖFB beim Ministerium um eine Genehmigung angesucht. Auf die warten wir“, berichtete Klub-Manager Markus Perchthaler. Er führte an, dass sich Tottenham in Klagenfurt in einer „Blase“ in Stadion, Hotel und Flughafen bewegen würde. Eine Entscheidung muss rasch fallen. Bis Montag will die UEFA Gewissheit über die Spielstätte haben. Sollte in Klagenfurt nicht gespielt werden können, muss der WAC auf einen neutralen Ort ausweichen, um ein 0:3 am grünen Tisch zu verhindern.