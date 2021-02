Ab 20 Uhr LIVE: Hertha BSC gegen Bayern München

„Wir wollen den fünften Sieg in Folge holen und ein Zeichen an die Liga senden, dass wir wieder voll in der Spur sind“, erklärte Trainer Hansi Flick vor dem Gastspiel. Eine perfekte Einstimmung auf das Halbfinale der Klub-WM in Katar kommende Woche soll her. Um keine Zeit zu verlieren, wurde die Partie gegen Hertha extra um eine halbe Stunde vorverlegt, via Berlin geht es danach umgehend nach Doha.