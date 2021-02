LIVE ab 15.30 Uhr: Deutsche Bundesliga im Ticker

Die beiden jüngsten Spiele hat der BVB gewonnen: Am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg in der Bundesliga und unter der Woche gegen den SC Paderborn im Pokal, das allerdings erst in der Verlängerung. „Es war ein sehr intensives Spiel, definitiv eine halbe Stunde zu lang. Entsprechend müde sind wir aus dem Spiel herausgegangen“, sagt Cheftrainer Edin Terzic.