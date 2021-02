Olympia 2021: Sex-Verbot statt Gratis-Kondomen

Das gehört der Vergangenheit an. Statt ausufernden Partys und exzessiven (Sex-)Orgien heißt es heuer in Tokio: Abstand und möglichst auch den Mund halten! In einer offiziellen Broschüre veröffentlicht das IOC die wichtigsten Verhaltensregeln für die Athleten. Unter anderem sollen Anfeuerungsschreie möglichst unterbunden, Kollegen stattdessen nur durch Klatschen angefeuert werden; körperliche Kontakte sollen möglichst vermieden werden; Bars, Tourismusattraktionen oder gar Discotheken sind tabu; Schutzmasken müssen auch im Freien getragen, der Mindestabstand von zwei Meter immer eingehalten werden. Und: Kondome gibt‘s nicht. Die neue Strategie heißt also: Sex-Verbot statt Gratis-Kondomen.